Chieri: auto in fiamme nel parcheggio sotterraneo dell’ospedale, evacuati ambulatori

CHIERI – Intorno alle 8 di questa mattina i vigili del fuoco di Chieri e il nucleo NBCR sono intervenuti per una automobile in fiamme, una Ford Fiesta, nel parcheggio sotterraneo dell’ospedale di Chieri, in piazza Pellico.

A dare l’allarme altri automobilisti.

L’edificio dell’Asl è stato evacuato. Il fumo ha raggiunto gli uffici che ospitano il centro prelievi al piano terra e gli ambulatori al primo e secondo piano e sono stati chiusi per tutta la mattina. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero anche alle altre auto.

Da chiarire le cause dell’incendio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese