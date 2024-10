Esplosione all’aeroporto di Brindisi su un volo diretto a Torino, passeggeri evacuati con lo scivolo

BRINDISI – Fortunatamente non ci sono stati feriti ma la situazione che si è verificata questa mattina all’aeroporto di Brindisi ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Un volo Ryanair diretto a Torino è stato costretto a fermarsi in fase di rullaggio a causa di un’esplosione che ha provocato un’evidente fiammata da uno dei motori.

Immediatamente sono scattate le misure di emergenza e i passeggeri sono stati fatti evacuare dall’aereo utilizzando lo scivolo gonfiabile sistemato dal portellone anteriore. L’aeroporto del Salento di Brindisi è stato chiuso per le verifiche del caso.

L’aeroporto ha comunicato che “il problema, verificatosi quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ha comportato l’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio. I passeggeri si trovano già in aerostazione dove sono assistiti da personale di Aeroporti di Puglia. I tecnici della compagnia sono all’opera per gli interventi di loro competenza e necessari affinché Aeroporti di Puglia possa procedere alle successive verifiche di agibilità della pista di volo e procedere alla riapertura dello scalo”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese