BIELLA – Nei boschi intorno a Biella c’è una fitta rete di spaccio. Nelle scorse settimane infatti i carabinieri hanno effettuato diverse operazioni di perquisizione nelle aree verdi lontane dal centro abitato, ritrovando dosi di droga, cellulari abbandonati e movimenti sospetti da parte di alcuni soggetti.

L’ultimo episodio, che ha portato a un blitz delle forze dell’ordine nel bosco di Masserano, risale a tre giorni fa. Due uomini sono stati avvicinati da un’auto dei carabinieri, ma non appena hanno visto le luci blu sono scappati, facendo perdere le loro tracce nella boscaglia. Nella fuga però hanno abbandonato uno zaino che conteneva cocaina, hashish ed eroina, un bilancino di precisione e alcuni involucri per il confezionamento delle dosi.

Un cittadino ha segnalato la presenza dei due fuggitivi in una zona poco distante e così i carabinieri hanno deciso di perlustrare la zona.

In collaborazione con i militari delle SIO del Reggimento Carabinieri “Piemonte” di Moncalieri, è stato trovato un riparo improvvisato tra gli alberi. Dopo diverse ore di appostamento gli agenti hanno fermato due uomini in possesso di sostanze stupefacenti, anche se non in quantità tale da far scattare l’arresto in flagranza.

Le indagini sulle attività illecite della zona sono affidate alla Procura della Repubblica di Biella.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese