Escursionista 54enne cade in un dirupo e muore a Druogno, nel Vco

VCO – Nella mattina di oggi, venerdì 4 ottobre, un uomo è stato trovato morto sulle alture di Druogno, in Val Vigezzo, nel Verbano-Cusio-Ossola. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente in montagna: la vittima, un escursionista di 54 anni, è precipitato in una scarpata, cadendo al suolo dopo un volo di diversi metri e riportando ferite mortali al corpo.

Sul posto si sono recati i tecnici del soccorso alpino e del 118, ma purtroppo l’uomo era già deceduto.

