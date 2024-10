Rowing Regatta, l’Università di Torino vince tutto

TORINO – L’Università di Torino vince la gara femminile, maschile e quella dei docenti in occasione della XXVII edizione della Rowing Regatta.

La gara a colpi di remo, ormai appuntamento storico lungo le rive del fiume Po dell’autunno remiero torinese, ha visto il trionfo di UniTo su PoliTo ed ESCP nella gara maschile, portando così l’Albo d’Oro della manifestazione sul punteggio di 17-10, sempre a vantaggio dell’Università di Torino. La gara femminile ha visto nuovamente trionfare l’equipaggio di UniTo su PoliTo ed ESCP. Special guest anche per questa edizione l’equipaggio di ESCP Business School, che dal 2022 dà un respiro internazionale alla manifestazione.

Una novità è stata la prima edizione della sfida tra i docenti del Politecnico e dell’Università degli Studi di Torino nel 4 di coppia mix. La gara si è disputata in un’unica manche ed ha preso il via al termine della sfida femminile vedendo la vittoria di UniTo su PoliTo.

La grande festa remiera ha preso il via dal Rettorato dell’Università degli Studi di Torino alle 16.50 con la benedizione delle imbarcazioni a cura dell’équipe della pastorale universitaria guidata da Don Luca Peyron, poi la sfilata in direzione Murazzi accompagnata da Tequila Band.

Alle 18.00 è stato il momento delle sfide sul fiume Po: prima quella femminile nel 4 di coppia che ha visto la vittoria di UniTo per due manches ad una su PoliTo, terzo ESCP nelle tre manches, poi quella dell’8+ maschile, con il successo sempre di UniTo per due manches ad una su PoliTo, terzo ESCP nelle tre manches; la singola manche si è disputata controcorrente sulla distanza di 400 mt. (dal Ponte Vittorio Emanuele I – piazza Vittorio Veneto, al ponte Umberto I – corso Vittorio Emanuele II). A seguire si sono tenute le premiazioni degli equipaggi.

Tante le personalità che hanno preso parte alla manifestazione e alle premiazioni tra cui il Vicerettore per il Welfare, la Sostenibilità e lo Sport dell’Università di Torino Alberto Rainoldi, il Vicerettore per la Società, la Comunità e per l’Attuazione del programma del Politecnico di Torino Stefano Sacchi, la Vicerettrice per Campus sostenibile e Living Lab del Politecnico di Torino Patrizia Lombardi, la Direttrice di ESCP Torino Campus Alberta Di Giuli, il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio, la Vice Rettrice per l’Internazionalizzazione dell’Università di Torino Alessandra Fiorio Pla, l’Assessore alla viabilità e al verde pubblico della Città di Torino Francesco Tresso, la Presidente della FIC Piemonte Emilia Lodigiani, il Direttore della SAA Davide Caregnato e il direttore della Pastorale Universitaria di Torino e regionale Don Luca Peyron.

I risultati

QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE

1° UNITO

2° POLITO

ESCP Business School: terza posizione (fuori classifica)

ROWING REGATTA 8+ MASCHILE

1° UNITO

2° POLITO

ESCP Business School: terza posizione (fuori classifica)

4 DI COPPIA MIX DOCENTI

1° UNITO

2° POLITO

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese