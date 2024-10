A Carmagnola ritorna l’evento “Puliamo il Mondo”

CARMAGNOLA – Sabato 28 settembre, alle 14 in piazza Sant’Agostino a Carmagnola, il circolo di Legambiente “Il Platano” di Carignano-Carmagnola ha riproposto l’evento “Puliamo il Mondo” e in questa occasione circa 40 persone si sono trovate a fare una cosa insieme: pulire le strade e le campagne di Carmagnola.

La partecipazione numerosa dei bambini ha reso l’evento ancora più significativo. Sono stati loro i protagonisti assoluti dell’evento, accorsi in molti, accompagnati dai loro genitori e hanno reso il pomeriggio vivace, colorato e ricco di stimoli. Un bell’esempio per tutti vedere la precisione e l’impegno con cui i bimbi hanno percorso le vie cittadine facendo una pulizia meticolosa, senza stancarsi. Bravi anche i genitori che hanno offerto ai propri figli l’opportunità di fare un’esperienza concreta di cittadinanza attiva.

Un gruppo di volontari si è anche dedicato alla pulizia della zona adiacente il ponte tra Carignano e Carmagnola, dove sono stati raccolti numerosi rifiuti di grandi dimensioni.

In conclusione, viene da domandarsi che cosa ha spinto queste persone a passare del tempo libero raccogliendo rifiuti sparsi qua e là per le vie e i prati cittadini.

Le risposte sono semplici.

Il desiderio, da parte di chi sente la città come uno spazio proprio, di rendere i luoghi pubblici puliti e decorosi, posti dove è bello ritrovarsi e guardarsi intorno.

Tutti i partecipanti erano sicuramente motivati dall’amore e dal rispetto per la natura e dal conseguente desiderio di attivarsi in prima persona per la tutela dell’ambiente, con la fiducia che i singoli gesti possono fare la differenza.

