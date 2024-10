Incidente durante la prova speciale “San Carlo”: l’equipaggio numero 44 coinvolto ma in condizioni stabili

PIEMONTE – Durante la prima prova speciale del prestigioso rally, noto per le sue emozionanti sfide, il noto equipaggio numero 44, composto da Simone Cresto e Massimo Iguera, ha subito un’incidente mentre gareggiava a bordo di una Peugeot 208 Rally 4.

Grazie all’efficienza dei soccorritori e delle equipe mediche, Cresto e Iguera sono stati trasportati con urgenza presso l’ospedale di Verduno per gli accertamenti del caso.

Fortunatamente, le prime notizie arrivate dagli organizzatori dell’evento hanno rassicurato tutti gli appassionati e i fan del rally: le condizioni dei due concorrenti non destano preoccupazioni. In particolare, Simone Cresto, pilota del team, è stato giudicato in codice verde, mentre il suo navigatore, Massimo Iguera, è in codice giallo.

