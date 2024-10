Lanciata una petizione contro l’accorpamento di due scuole in Val di Susa

VAL DI SUSA – In Valle di Susa è stata lanciata una petizione da cittadine e cittadini per contrastare l’ipotesi di accorpamento tra due istituti scolastici storici e centrali per il territorio: il Liceo “Norberto Rosa” e l’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari”. La proposta di fusione, attualmente in discussione nelle sedi competenti, ha suscitato preoccupazioni per le possibili ricadute sulla qualità dell’istruzione, dell’offerta formativa e del ruolo fondamentale che entrambe le scuole rivestono per la comunità.

Un patrimonio educativo a rischio

Il Liceo “Norberto Rosa” di Susa e Bussoleno, fondato nel 1860, vanta una lunga tradizione culturale e formativa. Con indirizzi liceali che spaziano dal classico alle scienze umane, dallo scientifico all’artistico, il liceo rappresenta un presidio educativo consolidato. La sua biblioteca storica e l’archivio recentemente ristrutturato ne testimoniano il valore culturale.

Dall’altra parte, l’Istituto “Enzo Ferrari” è un punto di riferimento per l’istruzione tecnica e professionale, con un’offerta variegata che comprende specializzazioni in meccanica, telecomunicazioni, design, robotica, oltre a corsi serali e programmi professionali in ambiti come la sanità e l’assistenza sociale. La sua funzione è cruciale per la formazione di competenze tecniche avanzate, particolarmente richieste nel mercato del lavoro contemporaneo.

Le ragioni del dissenso

I promotori della petizione sottolineano che accorpare due istituti così diversi per storia, offerta formativa e funzione sociale rappresenterebbe una perdita per l’intera comunità. Le ragioni del dissenso si articolano principalmente attorno a tre punti:

Perdita delle specificità formative: L’accorpamento comprometterebbe le peculiarità che rendono unici i due istituti. Il Liceo “Norberto Rosa” e l’IIS “Enzo Ferrari” hanno sviluppato programmi educativi complementari e diversificati, che rispondono alle esigenze di studenti con interessi e talenti differenti. La fusione potrebbe portare a una standardizzazione dell’offerta formativa, riducendo le opportunità per gli studenti di scegliere percorsi adeguati alle loro inclinazioni.

Taglio ai servizi pubblici essenziali: La fusione sarebbe motivata da esigenze di risparmio economico, come la riduzione del numero di dirigenti scolastici e del personale amministrativo. Tuttavia, i firmatari sottolineano che questo tipo di risparmio non genera un reale beneficio per la collettività, ma comporta la riduzione di un servizio pubblico fondamentale, come l’istruzione. Una gestione meno dedicata e una minore autonomia scolastica potrebbero tradursi in una diminuzione della qualità educativa e amministrativa, con conseguenze dirette per studenti, famiglie e personale scolastico.

Impatto negativo sul territorio: La qualità dell’istruzione è strettamente legata alla vivibilità e all’attrattività di un territorio. Se l’offerta formativa viene ridotta, c’è il rischio che le famiglie e gli studenti si rivolgano altrove, svuotando progressivamente il bacino scolastico della Valle di Susa. Questo potrebbe avere un impatto negativo non solo sul futuro degli studenti, ma anche sull’economia locale e sulla coesione sociale della zona.

Un appello per il futuro dell’istruzione

La petizione si oppone fermamente a un approccio che vede nella riduzione dei costi l’unico criterio per la gestione della scuola pubblica. I firmatari chiedono invece una visione a lungo termine, che metta al centro la qualità dell’istruzione e la valorizzazione delle specificità locali. Difendere l’autonomia dei due istituti significa preservare non solo un patrimonio educativo e culturale, ma anche garantire un futuro migliore per le nuove generazioni della Valle di Susa.

La raccolta firme sta riscuotendo un grande successo, a dimostrazione del forte legame tra queste istituzioni scolastiche e il territorio. I cittadini della valle si mobilitano per difendere un sistema scolastico che ha contribuito a formare generazioni di studenti, consapevoli che l’istruzione non può essere considerata un semplice costo, ma un investimento fondamentale per il futuro.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese