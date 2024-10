Anpas, il 13 ottobre torna la campagna “Io non rischio”: buone pratiche di protezione civile

GRUGLIASCO – Io non rischio, il 13 ottobre torna la campagna nazionale di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile. Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte, attraverso le associazioni aderenti, sarà presente con volontari e volontarie nei punti informativi allestiti nelle piazze di diverse città, contribuendo a fare prevenzione e a ridurre rischi dovuti a terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi.

Gli appuntamenti

A Novara il 13 ottobre, in coincidenza con la Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, le volontarie e i volontari dell’associazione Anpas Novara Soccorso saranno in piazza Duomo, quelli di Sre Servizio Radio Emergenza daranno informazioni sulla riduzione degli effetti dei rischi, naturali e non solo, in piazza Viotti a Grignasco, nel novarese.

Nel torinese i Volontari del Soccorso di Ceresole Reale e Noasca daranno appuntamento alla cittadinanza presso l’area del campo sportivo in Borgata Pian della Balma a Ceresole Reale e la Croce Bianca Volpiano sarà presente nelle serate del 12 e 13 ottobre, in via Genova a Volpiano, in occasione della Festa del Borgo Rumero.

Il 19 ottobre a Torino, in piazza Borgo Dora, il Gruppo giovani di Anpas Piemonte insieme ai volontari dell’associazione Anpas Sociale allestiranno il punto informativo di Io non rischio, in occasione dell’Open Day Anpas, ovvero l’apertura al pubblico in contemporanea di tutte le sedi delle associazioni Anpas del Piemonte. Anche i volontari della Croce Bianca Orbassano hanno scelto il 19 ottobre per promuovere le attività di Anpas e le buone pratiche di protezione civile con Io non rischio in piazza Umberto I a Orbassano.

I volontari incontreranno i cittadini per informarli sui rischi che interessano il territorio e divulgare le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo un terremoto, un’alluvione e calamità più in generale. Inoltre, illustreranno le calamità naturali più significative verificatesi nel passato.

Io non rischio è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLuis – Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione Cima, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

