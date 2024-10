Risse, auto assaltate e fumogeni sul lungo Po, le notti movimentate di Torino

TORINO – Notti torinesi impegnative quelle del fine settimana appena trascorso. Una movida fatta non solo di divertimento, ma anche di risse, fuochi d’artificio e fumogeni.

Risse a auto assaltata, indaga la polizia

Sono stati decine i giovani coinvolti in una rissa in piazza Santa Giulia, nel quartiere Vanchiglia. Secondo quanto si apprende, a scontrarsi a suon di botte sarebbero stati due gruppi, uno di ragazzi italiani e uno di stranieri. Ignoti i motivi della rissa, finita con il lancio di sedie sottratte dai dehors dei locali e bottiglie di vetro.

Un’altra rissa, invece, sabato 5 ottobre, è scoppiata in piazza Vittorio Veneto tra alcuni ragazzini e il conducente di una automobile. Secondo quanto riporta Torino Today, il gruppetto di minorenni avrebbe bloccato l’auto per gioco. I giovanissimi facevano finta di attraversare la carreggiata della piazza e poi si fermavano. Quando il conducente ha manifestato il suo disappunto i ragazzini avrebbero preso a calci e pugni il veicolo.

Quando il conducente è sceso dal veicolo è scoppiato il parapiglia. Tutti sono finiti all’ospedale Gradenigo: i ragazzini con ferite lievi, l’automobilista con una prognosi di 20 giorni. Sui fatti indaga la polizia, che dovrà chiarire come sono effettivamente andate le cose.

Fumogeni sul lungo Po Cadorna

Perché poi non concludere la serata accendendo petardi e fumogeni in lungo Po Cadorna angolo via Matteo Pescatore, sulla riva del Po. L’episodio è stato ripreso in un video, commentato sui social dal consigliere comunale di Torino bellissima, Pierlucio Firrao che scrive:

Lungo Po Cadorna angolo via Matteo Pescatore continua ad essere terra di nessuno, dove vale tutto, compresi i fuochi al sabato sera. Da lì è già stata lanciata una bici, è ora di intervenire.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese