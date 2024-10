Studente trova un verme nel cibo della mensa Edisu “Borsellino”, a Torino

TORINO – Uno studente dell’Università di Torino ha trovato un verme in uno dei piatti serviti nella mensa torinese “Borsellino”, di Edisu.

La segnalazione è arrivata nella serata di ieri (domenica 6 ottobre) su un canale Telegram che riunisce gli studenti beneficiari di borsa di studio Edisu (l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario). Il “ritrovamento” è avvenuto nella mensa di via Paolo Borsellino, vicino alle OGR. Il piatto ordinato dallo studente era una braciola di maiale.

Una rappresentante degli studenti ha raccolto la segnalazione e l’ha inoltrata all’ufficio igiene dell’Asl. “Ci sono rimasto molto male – confessa a Quotidiano Piemontese lo studente che ha rischiato di ingerire il verme – soprattutto perché quella struttura era piccola ma ha sempre fatto il suo dovere.”

Quanto si paga per mangiare nelle mense Edisu?

Sì, secondo il regolamento del servizio ristorazione ’23-’24, sono previste 4 tariffe agevolate ed una tariffa piena. Per un pasto intero si parte da 3 euro e si arriva a 7,05 euro; per un piatto unico si paga dai 2,15 ai 5,45 euro. Si calibra tutto in base all’Isee e Ispe (indicatore di situazione patrimoniale equivalente).

Le mense universitarie sono molto utilizzate da tutta la comunità accademica e non solo dagli studenti con e senza borsa di studio. Il servizio infatti è disponibile per chi studia allo IED, IAAD e IUSTO, oltre ad UniTo, ma anche per i docenti, per i dottorandi, per i lettori e per il personale universitario.

Chi controlla la qualità?

EDISU Piemonte ha un “Sistema di Controllo Mensa agito dai fruitori, il quale integra ed interagisce

con l’ordinaria attività esercitata – quale Stazione Appaltante del Servizio Ristorazione – dalla propria

struttura amministrativa”. É composto da un presidente e da tre o sei commissari, individuati dall’Assemblea Regionale degli Studenti per il Diritto allo Studio. Nel regolamento è spiegato che possono visitare le cucine e i locali Edisu, ma solo “previa comunicazione” all’ente stesso.

Chi gestisce il servizio?

L‘esito della gara 2024-2025 per l’affidamento della gestione del cibo alla Borsellino non è ancora stato pubblicato da Edisu. In ogni caso, la preparazione dei pasti è curata da un’azienda terza, che partecipa a una regolare gara in cui il criterio di aggiudicazione è “l’offerta economicamente più vantaggiosa“. L’anno scorso, ad esempio, l’impresa vincitrice era stata la “Gestione Servizi Integrati srl”, di Roma; il periodo di attività di quest’ultima è scaduto il 31 luglio.

