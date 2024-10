Scomparso 73enne da Villanova Solaro

VILLANOVA SOLARO – Luciano Costamagna, 73enne di frazione Vernetto a Villanova Solaro, è scomparso da venerdì 4 settembre. L’ultima volta che è stato avvistato si trovava a Lagnasco intorno alle 15:15 di venerdì, poi di lui nessuna notizia.

“Si è allontanato da Villanova con una Focus Fusion di colore grigio targata DL151SA – riferisce a La Stampa il sindaco di Villanova, Gabriele Giletta -. Ho sentito i familiari e i carabinieri e le ricerche sono in corso. Chiunque sappia o abbiamo visto qualcosa, è invitato a chiamare le forze dell’ordine. Tutta la comunità si unisce in un abbraccio alla famiglia, attendendo con speranza ulteriori sviluppi».

La famiglia fa sapere che l’anziano soffre di amnesia e di vuoti di memoria, per cui potrebbe trovarsi in condizione di non sapere come tornare a casa.

