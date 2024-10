La Cisl in piazza a Torino per manifestare contro il DDL Sicurezza, presenti 200 lavoratrici e lavoratori

TORINO – Sono stati circa 200 le lavoratrici e i lavoratori, aderenti alla Cisl e provenienti da tutta la regione, che questa mattina hanno manifestato in piazza Castello, a Torino, per chiedere la modifica del DDL Sicurezza, già approvato alla Camera dei Deputati e ora al vaglio del Senato.

La Cisl ha espresso fin da subito forte preoccupazione per i contenuti di questo disegno di legge ritenendolo sbagliato ed improprio in modo particolare per l’inasprimento previsto per i blocchi stradali in occasione di manifestazioni sindacali e sit-in di protesta, che prevede il passaggio da una sanzione pecuniaria a una pena detentiva.

Diciamo no a chi vuole impedire il diritto a manifestare liberamente e in modo non violento perché non vogliamo spegnere la voce di tante lavoratrici e ai tanti lavoratori in sofferenza, donne e uomini, che vivono sulla loro pelle il dramma delle crisi aziendali, della cassa integrazione, delle minacce di licenziamento, della paura di perdere il lavoro e di vedere calpestati fondamentali diritti di libertà garantiti da uno stato democratico e sanciti dalla nostra Costituzione.