Recuperato alloggio in corso Lecce a Torino, era occupato abusivamente dall’agosto 2023

TORINO – Era occupato abusivamente dal mese di agosto 2023 l’alloggio recuperato questa mattina al piano rialzato dello stabile Atc di corso Lecce 25 a Torino.

Ad eseguire lo sgombero, il sesto nel quartiere di edilizia sociale che negli anni scorsi contava una decina di case popolari occupate, su un totale di circa 400 abitazioni complessive, è stato eseguito dalla polizia locale di Torino, in collaborazione con i carabinieri. L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, proprietaria dell’immobile, ha fornito supporto all’operazione con i propri tecnici.

Sono stati posizionati una porta blindata antieffrazione, barriere di protezione alle finestre e sistemi di allarme anti-intrusione per garantire la sicurezza dell’immobile e prevenire nuove occupazioni.

“Voglio ringraziare le forze dell’ordine per il loro impegno costante e attento nel garantire la sicurezza nei quartieri di edilizia residenziale pubblica”, ha dichiarato il presidente di Atc Emilio Bolla.

“L’intervento di questa mattina – ha aggiunto Bolla – contribuisce in modo concreto a far sentire più sicure le persone che vivono in queste abitazioni, trasmettendo un segnale chiaro di vicinanza e protezione verso chi si trova in una condizione di fragilità.

Per noi è prioritario collaborare con tutte le istituzioni per combattere il degrado e garantire che le case popolari siano luoghi sicuri e dignitosi per tutti gli assegnatari, soprattutto per le persone più vulnerabili”.

L’Agenzia avvierà prontamente i lavori di manutenzione necessari, con l’obiettivo di ripristinare al più presto l’alloggio e metterlo a disposizione della Città di Torino per l’assegnazione a chi ne ha diritto.

