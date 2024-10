Sabotati ad Avigliana alcuni mezzi di azienda che lavora alla Tav

AVIGLIANA – Nella notte sono stati sabotati in un cantiere ad Avigliana alcuni mezzi della Cavit, azienda che lavora al riutilizzo dei materiali estratti dallo scavo del tunnel di base della Torino-Lione.

Sui muri sono anche coparse le scritte “Non ci sarà pace per chi è complice. No Tav” e “Mafia”, firma evidente che si tratta di un gesto di contestazione NoTav legato all’Alta Velocità in Val Susa. Indaga la Digos.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese