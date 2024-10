Smantellata banda responsabile di 35 furti tra attrezzature agricole e rame

TORINO – Partivano da Torino per rubare rame e attrezzature in Liguria. Dopo una lunga indagine, i Carabinieri hanno arrestato quattro persone, accusate di aver compiuto almeno 35 furti di attrezzature agricole e cavi di rame nelle province di Cuneo, La Spezia, Varese e Savona. L’operazione, partita proprio dalla città ligure, ha portato alla cattura dei responsabili, individuati nei comuni delle province di Torino e Arezzo. Gli arrestati sono ritenuti membri di un gruppo criminale dedito a furti sistematici in diverse zone del nord Italia, perpetrati tra maggio 2023 e febbraio 2024.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Savona, sono scattate dopo una serie di furti commessi a Quiliano e Vado Ligure. Grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza e alle attività investigative tecniche, gli agenti sono riusciti a risalire all’intera organizzazione. Già a febbraio, tre membri della banda erano stati arrestati in flagranza di reato nel comune di Quiliano. I malviventi erano stati sorpresi mentre caricavano attrezzature agricole, tra cui uno scavatore, una motozappa e un tagliasiepi, su un furgone cassonato. Il valore totale della refurtiva, sottratta da un terreno agricolo, ammontava a circa 90.000 euro.

L’operazione, che ha portato all’arresto definitivo di tutti i membri del sodalizio criminale, si è conclusa con il sequestro di circa 2.200 kg di cavi di rame già triturati, insieme a 2.000 euro in contanti, radio portatili e telefoni cellulari, strumenti utilizzati per facilitare i furti.

