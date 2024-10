Corteo non autorizzato in centro città: aggiornamenti e deviazioni del traffico

TORINO – Oggi, il centro di Torino è stato oggetto di un corteo non autorizzato che ha preso il via da largo Brescia, seguendo un percorso che ha interessato diverse vie principali della città, tra cui corso Palermo, corso Regio Parco e lungo Po Cadorna, per terminare in piazza Vittorio Veneto. La manifestazione, che si è svolta senza il consenso delle autorità competenti, ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza e la gestione del traffico urbano.

Le forze dell’ordine hanno monitorato attentamente la situazione, intervenendo per garantire che il corteo si svolgesse in modo pacifico e per prevenire eventuali disordini. Tuttavia, la presenza dei manifestanti ha avuto un impatto significativo sulla viabilità del centro, costringendo l’azienda di trasporti pubblici a intervenire con deviazioni su alcune linee.

In particolare, le linee 3, 6, 16CS, 16CD, 18, 27, 55, 56 e 68 hanno modificato i loro percorsi, deviando su itinerari alternativi per evitare le zone interessate dal corteo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese