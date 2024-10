Tragedia alla stazione di Torino Stura: un uomo investito da un treno

TORINO – Nella mattinata di sabato 12 ottobre, la stazione di Torino Stura è stata teatro di un tragico incidente che ha portato alla morte di un uomo investito da un treno in corsa. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:00 lungo il binario 4, scatenando un immediato intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia ferroviaria, che hanno lavorato per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli utenti presenti in stazione.

La dinamica di quanto accaduto è ancora oggetto di indagine.

In conseguenza dell’incidente, la circolazione ferroviaria tra Torino Porta Susa e Torino Stura è stata sospesa dalle 10:56, creando disagi significativi per i pendolari e i viaggiatori. I treni ad alta velocità e regionali sulla linea hanno registrato vari ritardi, lasciando molti passeggeri in attesa a causa della chiusura della linea.

Aggiornamento – ore 12:30

La circolazione è ancora sospesa tra Torino Porta Susa e Torino Stura per l’investimento di una persona nei pressi di Torino Stura. In corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.

I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Il treno FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00) oggi termina la corsa a Milano Centrale.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10).

Il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:12) oggi ha origine da Milano Centrale.

I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa possono utilizzare il treno FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) – Salerno (20:05).

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi:

FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10)

FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20)

FR 9508 Roma Tiburtina (6:10) – Torino Porta Nuova (11:05)

FR 9716 Venezia Santa Lucia (8:18) – Torino Porta Nuova (11:55)

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

