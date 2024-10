Incidente mortale a Torino: un motociclista di 30 anni perde la vita in un tragico scontro

TORINO – Nella notte di sabato 12 ottobre, un tragico incidente ha scosso la tranquillità di piazza Pitagora, all’angolo con corso Orbassano a Torino. Un giovane motociclista 30enne ha perso la vita in uno scontro tra la sua Ducati Monster e una Citroen C3 condotta da una donna.

Le testimonianze parlano di un impatto violento, avvenuto in un incrocio regolarmente gestito da semaforo. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta immediatamente per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Il motociclista, purtroppo, non ha avuto scampo. Nonostante i tempestivi soccorsi del personale del 118, il giovane è deceduto sul posto.

L’automobilista, invece, è stata trasportata all’ospedale Mauriziano. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi, ma l’episodio ha suscitato grande preoccupazione e dispiacere.

La polizia locale ha invitato chiunque abbia assistito all’incidente a fornire informazioni utili per chiarire la dinamica dell’incidente.

