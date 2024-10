Addio alla “Nonna del Toro”, la società e Urbano Cairo la ricordano

TORINO – Aveva 105 anni e viveva a Cernusco sul Naviglio, la “Nonna del Toro” Giuseppa Sartorelli vedova Peverini, nata nel 1919 nel pesarese. Stessa classe di Valentino Mazzola e Ezio Loik, Nonna Peppa era tifosa del Grande Torino e poi sempre granata fino agli ultimi giorni.

Finché ha potuto ha seguito le partite in televisione con tifo sfegatato tanto che la società ha rilasciato un comunicato per la sua scomparsa:

“Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Peverini nel ricordo della signora Giuseppa Sartorelli Peverini, orgogliosa tifosa del Grande Torino e memoria storica granata dall’alto dei suoi 105 anni meravigliosamente portati. Per tutti era Nonna Peppa, la Nonna del Toro, la squadra del cuore che non ha mai smesso di seguire: le partite alla televisione erano per lei un appuntamento imperdibile. Classe 1919, marchigiana di origine, da anni si era trasferita a Cernusco sul Naviglio dove era assai conosciuta. Ai figli Marcello e Adriana, alla nuora Tiziana e al genero Gianfranco, agli amatissimi nipoti Davide, Daniela e Andrea con le rispettive famiglie, il profondo cordoglio e l’abbraccio del mondo granata”