A Settimo Torinese un uomo è morto soffocato da un boccone di cibo

SETTIMO TORINESE – Non c’è stato nulla da fare per l’uomo di 58 anni che, alcuni giorni fa, è deceduto soffocato da un boccone di cibo.

I fatti

La tragedia si è consumata in un appartamento di via Colle dell’Assietta. È sera e l’uomo è a cena, ma a un tratto qualcosa non va: al 58enne va di traverso il cibo che sta consumando. Prova a chiedere aiuto uscendo dall’appartamento e bussando dai vicini. Purtroppo, però, l’uomo è deceduto sotto i loro occhi.

Erano presenti sul luogo dell’accaduto i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.

