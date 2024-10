Il 14 e 15 dicembre all’Oval Lingotto Fiere la decima edizione di Xmas Comics&Games

TORINO – Nato nel 2014 come evento di una sola giornata riservato esclusivamente al mondo cosplay, Xmas Comics&Games raggiunge quest’anno un grande traguardo: il 14 e 15 dicembre 2024 l’Oval – Lingotto Fiere di Torino ospita la decima edizione della grande festa natalizia per tutta la famiglia dedicata a fumetti, giochi, videogames, cosplay e cinema.

Xmas Comics è diventato nel corso degli anni l’edizione invernale Torino Comics, arrivando nel 2022 a conquistare l’Oval e raggiungendo nel 2023 la cifra record di 25.000 visitatori. Un evento che celebra non solo la cosiddetta cultura nerd, ma tutto ciò che è creatività: una passione di massa, che coinvolge giovani – e non solo – di tutto il pianeta.

Saranno due giorni di grande festa con un’ampia area espositiva dove trovare fumetti, gadget, oggetti da collezione e costumi, un’area autori dove incontrare fumettisti e illustratori per sketch e autografi, un palco dedicato alle competizioni cosplay e al karaoke, uno spazio per gli amanti dei giochi di ruolo e da tavolo, numerose postazioni all’avanguardia per il videogaming, con tornei e giochi in freeplay e infine un’area entertainment con riproduzioni di scenari e costumi di film, combattimenti con spade laser ed escape room.

Il tema della decima edizione

Sarà Cosmic Passion il tema della decima edizione di Xmas Comics. Il manifesto ufficiale dell’evento, realizzato dal fumettista Lorenzo Pastrovicchio in collaborazione con Luca Merli, è il racconto illustrato di questa grande passione universale.

In un futuro immaginifico la Mole Antonelliana, simbolo della città di Torino, diventa un pianeta vivo, cuore pulsante di un universo sconfinato. Come un faro che brilla tra le stelle, La Mole irradia raggi di luce che attraversano lo spazio, invitando tutti a unirsi alla grande festa natalizia. Xmas Comics diventa così il punto di incontro di diversi universi creativi, ognuno unico e straordinario: dal fumetto ai videogames, dai videogiochi al cosplay.

Le navicelle spaziali convergono verso la Mole attratti da un evento epico in cui creature provenienti da ogni angolo dell’universo si ritrovano, accomunati da una passione cosmica, universale. La decima edizione di Xmas Comics vuole dunque celebrare l’arte di raccontare storie, creare mondi e far vivere emozioni uniche.

I biglietti

I biglietti per la decima edizione di Xmas Comics&Games sono disponibili in prevendita online su circuito vivaticket.

I biglietti sono in promo fino al 17 novembre: prezzo intero 13,50 euro + diritti di prevendita, ridotto 10 euro + diritti di prevendita, ridotto cosplay 10 euro + diritti di prevendita.

