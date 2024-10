Omicidio di Solero: entro domani (18 ottobre) il gip deciderà se convalidare l’arresto dell’uomo che ha accoltellato la moglie, uccidendola

ALESSANDRIA – Entro domani mattina si saprà se Giovanni Salamone, 61 anni, rimarrà in carcere e affronterà il processo in tribunale per aver ucciso nella notte tra il 15 e il 16 ottobre la moglie a Solero, vicino ad Alessandria.

Entro poche ore infatti il giudice per le indagini preliminari (gip) si riunirà in camera di consiglio insieme all’avvocato difensore di Salamone e deciderà se l’arresto è stato legittimamente eseguito o no. La prassi è regolata dall’articolo 391 del Codice di procedura penale.

Il punto centrale, per gli inquirenti, rimane il movente del femminicidio. Il 61enne infatti ha accoltellato la moglie (Patrizia Russo, di 53 anni) e in seguito ha chiamato egli stesso le forze dell’ordine.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese