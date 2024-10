Maltempo: allerta rossa in Francia al di là delle Alpi Marittime, in Liguria scuole chiuse

PIEMONTE – Nel pomeriggio di oggi (giovedì 17) il Prefetto francese delle Alpi Marittime ha annunciato che tutta la zona vicino al Piemonte sarà in allerta rossa per pericolo di inondazione a partire dalle 18.

Già dalle prime ore di questa mattina il maltempo sta interessando non solo la nostra regione (in allerta gialla), ma anche la Liguria, dove da ieri sono state chiuse le scuole in tutta la regione proprio a causa del rischio idrogeologico.

In valle Roya, oltre il colle di Tenda, la situazione sembra essere piuttosto grave, tanto che il Prefetto transalpino ha invitato i cittadini a seguire le indicazioni previste per l’allerta rossa, cioè “restare a casa, non scendere in strada e non mettersi in viaggio nè in auto nè a piedi su una strada a rischio inondazione”.

