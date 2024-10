Regione Piemonte, approvati finanziamenti a fondo perduto per gli artigiani

TORINO– La giunta regionale riaprirà entro la fine dell’anno lo sportello destinato agli artigiani piemontesi: saranno disponibili finanziamenti agevolati a fondo perduto, destinati all’ammodernamento e all’innovazione dei sistemi produttivi.

A disposizione per le micro-imprese fino a 500.000 euro, 1 milione per le piccole e 1,5 milioni per le medie.

Rinnovato per il 2025 anche il contributo per la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, con un bando di 350.000 euro gestito da Unioncamere, per permettere una maggiore capillarità degli investimenti.

