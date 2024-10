Gtt cerca autisti volontari tra i propri dipendenti

TORINO – Gtt, l’azienda dei trasporti di Torino, è alla ricerca di volontari tra i propri dipendenti disposti a trasformarsi in autisti. In una nota interna si legge infatti che “in attesa del completamento delle assunzioni di nuovi autisti, dove stiamo incontrando numerose criticità, si richiede supporto e collaborazione al personale abilitato per svolgere attività di guida con il fine di migliorare la qualità del servizio offerto.”

Per questo è stata avviata a “una ricerca interna tra il personale che non svolge mansioni di guida in servizio pubblico di linea, di volontari che, in possesso dei necessari documenti in corso di validità (patente di guida di categoria D e/o DE e CQC per il trasporto di persone) siano disponibili a prestare l’attività lavorativa in qualità di autista in servizio pubblico di linea, prioritariamente nelle giornate di sabato e/o domenica (o in giornata per la quale è prevista Mancata Prestazione da turno), nel rispetto della vigente normativa”.

La retribuzione sarà ovviamente maggiorata e le richieste vanno presentate entro il 5 novembre.

