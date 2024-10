Conferita a Rivoli la Medaglia d’Oro al Merito Civile

RIVOLI – Con un Decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 2024, è stata conferita al Comune di Rivoli la Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Questo riconoscimento onora il sacrificio e la resilienza della comunità di Rivoli durante i drammatici eventi del secondo conflitto mondiale, in particolare nel periodo 1943-1945. Il conferimento della medaglia rende omaggio agli uomini e alle donne che, con coraggio e abnegazione, si opposero all’occupazione nazifascista, contribuendo in modo significativo alla liberazione del nostro Paese.

Tangibiule la soddisfazione del sindaco Alessandro Errigo: “Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e gratitudine. La Medaglia d’Oro al Merito Civile rappresenta un tributo a tutti coloro che hanno lottato e sofferto per difendere i valori della libertà e della giustizia in momenti di grande difficoltà. È un’eredità che come comunità siamo chiamati a custodire e tramandare alle future generazioni.”

La Medaglia d’Oro al Merito Civile rappresenta un tributo alla memoria storica e all’impegno civile di Rivoli, simbolo di valori di libertà, democrazia e giustizia che ancora oggi ispirano la comunità.

Una cerimonia ufficiale di conferimento sarà annunciata a breve, per celebrare insieme ai cittadini e alle Istituzioni.

