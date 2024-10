Nelle ultime 24 ore in Piemonte sono caduti fino a 197 mm di pioggia

PIEMONTE – Sono ore di tregua in Piemonte, dopo il forte maltempo che per giorni ha interessato la nostra regione. Una tregua che però, non è destinata a durare.

Per questo, Arpa Piemonte ha emesso un nuovo bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico su tutto il Piemonte. Sono previste ancora precipitazioni intense sul nord e nuovi temporali localmente forti nel pomeriggio, sulle pianure centrali e a ridosso dei rilievi. Domani è attesa una nuova pausa delle precipitazioni in mattinata, seguita da una ripresa nel pomeriggio, con piogge diffuse che procederanno da est verso ovest con valori generalmente deboli o moderati.

Quanta pioggia è caduta nelle ultime 24 ore?

Come registrato da Arpa, la perturbazione che ha interessato la nostra regione da mercoledì scorso, ha apportato ingenti precipitazioni, incrementando in modo significativo i livelli idrometrici del reticolo secondario e principale; se in una prima fase le zone più interessate sono state quelle al confine con la Liguria, nelle ultime 24 ore le precipitazioni hanno coinvolto maggiormente il Vercellese, Novarese e le valli di Lanzo.

Complessivamente le stazioni che hanno registrato i maggior quantitativi sono, nelle ultime 24 ore, Piano Audi (197 mm) e Sparone (118 mm) nel Torinese; nel Biellese, a Camparient (191 mm) e al Santuario d’Oropa (153 mm); nel Vercellese, a Fobello (126 mm) e a Rassa (116 mm).

In conseguenza delle piogge nella notte e nella mattinata si sono verificati diversi superamenti delle soglie di riferimento per i livelli idrometrici, principalmente nel Sud e nel Nord-Ovest della regione. In particolare, si segnala la Bormida a Piana Crixia (SV) e l’Orco a Spineto (TO) che hanno superato il livello di pericolo.

In generale i corsi d’acqua secondari sono attualmente in fase di decrescita; sta continuando invece a crescere il livello dei corsi d’acqua del reticolo primario. In particolare, gli affluenti di sinistra del Po: Pellice, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Orco, Dora Baltea e Sesia sono in criticità ordinaria o lo saranno nelle prossime ore e per tutta la giornata odierna.

Il contributo di tali corsi d’acqua ha determinato un incremento del livello del Po che ha raggiunto la soglia dei Murazzi a Torino in queste ore; si prevede per oggi la criticità moderata nelle sezioni da San Sebastiano (TO) a Crescentino (VC) e ordinaria in quelle successive. Nella giornata di domani persiste una criticità ordinaria per le sezioni di San Sebastiano e a valle.

Anche il Tanaro raggiungerà la criticità ordinaria e si prevede il transito del colmo di piena ad Asti e Alessandria tra il pomeriggio di oggi e le prime ore del mattino.

