Maltempo nel biellese, alberi caduti e chiusura del ponte sul Sessera

BIELLA – Continua l’attento monitoraggio dei fiumi anche in provincia di Biella. In particolare, a Coggiola e Portula è stato chiuso il ponte sul Sessera vicino all’ex lanificio Bozzalla. La chiusura è in via precauzionale perché il ponte aveva già dato dei problemi ai piloni e attualmente c’è già un progetto per sanarlo e sono stati appaltati i lavori. “Ora prima di aprire il collegamento aspetteremo la perizia dell’ingegnere” – fa sapere il sindaco di Portula Fabrizio Calcia Ros.

Sempre a Portula, in frazione Granero, una pianta è caduta su un’abitazione danneggiando il tetto: grande spavento per la famiglia che era a casa. Altri alberi sono caduti al parco del Bellone e in strada per Oropa a Biella, dove una pianta ha invaso la carreggiata. Interventi anche nei comuni di Bioglio, Callabiana, Sagliano Micca, Salussola, Strona e Valdilana.

Intanto, dal Cervo e al Sessera, tutti i fiumi sono osservati speciali. A Sagliano la Cordar fa sapere che “a causa di gravi problematiche alla presa sul torrente Cervo in Sagliano, nella zona di Chiavazza, potrebbe riscontrarsi la presenza di acqua torbida. A tal proposito si invitano tutti gli utenti dei Comuni di Biella, Ronco e Zumaglia ad un utilizzo parsimonioso dell’acqua, al fine di salvaguardare la risorsa disponibile. I tecnici di Cordar, affiancati dalle imprese di pronto intervento, stanno lavorando al fine di risolvere e prevenire ulteriori disagi. L’azienda si impegna a fornire tempestivamente eventuali aggiornamenti e resta a disposizione”.

Un guasto alla linea elettrica a Strona, in valle Mosso, ha fatto lavorare i tecnici Enel per tutta la notte impiegando anche generatori di emergenza.

Immagine di repertorio

