Torino, Operai e colletti bianchi manifestano uniti per salvare Mirafiori

TORINO – Più di 700 operai e colletti bianchi uniti in corteo stamattina per chiedere aiuti concreti all’automotive italiano. Un piano strategico e finanziario concreto che l’Unione Europea e il governo italiano tardano a presentare per rassicurare i lavoratori dell’industria.

Il corteo, organizzato da Ismic Confsal, Associazione quadri e capi Fiat e Ugl Metalmeccanici, si sta svolgendo in contemporanea alla manifestazione di Roma, dove sono presenti CGIL, CISL e UIL.

L’automotive in Piemonte dava lavoro a più di 15mila persone negli anni ’70, oggi la cifra sarebbe meno di un terzo.

