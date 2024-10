Due uomini sottoposti a sorveglianza speciale nel Vco per violenza sulle compagne

VCO – Il tribunale di Torino, su proposta del questore del Vco, ha stabilito di sottoporre a sorveglianza speciale due uomini residenti nel Verbano-Cusio-Ossola, in seguito a episodi di violenza sulle proprie compagne.

Uno dei due uomini in passato era già stato denunciato da altre donne per aggressioni e lesioni personali. Di recente, invece, era stato arrestato perché accusato di violenza sulla ex convivente: l’uomo aveva infatti preso a pugni la donna, dopo averle sottratto il cellulare.

Anche il secondo uomo è un pregiudicato, già arrestato a marzo, dopo che la compagna l’aveva denunciato in seguito all’ennesimo episodio di violenza. L’aggressore aveva infatti minacciato di ucciderla, stringendole le mani attorno al collo.

Adesso, i due soggetti dovranno sempre mantenere una distanza di almeno 500 metri dalle compagne, evitare di contattarle e hanno il divieto di uscire di casa tra le 21 e le 7, rispettivamente per tre anni e per due anni e mezzo. Nei confronti del primo uomo, è stato emesso anche il divieto di accedere a esercizi pubblici tra le 18 e le 21 e l’obbligo di intraprendere un percorso di recupero. Al secondo, infine, sarà applicato il braccialetto elettronico.

