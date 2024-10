Minaccia un uomo per rubargli l’accendino in oro da mille euro: arrestato un 27enne a Torino

TORINO – I carabinieri del nucleo radiomobile di Torino hanno arrestato un uomo di 27 anni accusato di rapina.

Il presunto rapinatore avrebbe prima fermato un passante per chiedergli di farsi accendere una sigaretta, e poi avrebbe minacciato l’uomo con il collo di una bottiglia di vetro rotta per farsi consegnare il suo accendino in oro, del valore di mille euro.

Il fatto è avvenuto in via Saluzzo. I militari dell’Arma, che passavano in quel momento nella zona, hanno soccorso la vittima e poi hanno individuato e arrestato il 27enne.

