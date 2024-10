Il servizio anti pirateria del calcio in tv ha bloccato anche Google Drive

ROMA – Un bel pasticcio per Piracy Shield, il sistema pensato per bloccare in tempo quasi reale i siti che trasmettno illegalmente le partite del campionato italiano di calcio. Sabato sera nel calderone dei siti stoppati è finito anche Google Drive.

Piracy Shiled, la piattaforma donata dalla Lega Serie A ad Agcom, funziona in modo del tutto particiolare. Sono gli stessi broadcaster che segnalano ad Agcom i siti da fermare, le segnalazioni vengono inviate ai provider internet e questi (senza particolari verifiche) hanno il dovere di rendere inaccessibili i siti entro 30 minuti.

Già nelle prime giornate di campionato c’erano state segnalazioni di errori. In pratica erano stati bloccati siti che nulla avevano a che vedere con lo streaming illegale. Ieri sera però nella rete è finito un pesce grosso e si è scatenato il delirio. Il pesce grosso è addirittura quello più grosso di tutti: Google.

Cosa è accaduto

Wired, che ha provato a ricostruire quanto accaduto, racconta che l’indirizzo bloccato è stato drive.usercontent.google.com, uno dei domini critici di Google, che serve a condividere contenuti (da qui probabilmente l’errore). Solo che la condivisione di contenuti in quetsione è quella di Google Drive, così intorno alle 19 di ieri sera milioni di persone (studenti, lavoratori, Università…) non hanno potuto accedere ai propri file condivisi.

E per fortuna era sabato sera. Se fosse accaduto in orario d’ufficio sarebbe stato un danno enorme. Il problema non ha riguardato solo Google Drive ma anche una cache di Youtube, sempre casa Google.

