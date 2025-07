Torino, arrestato 50enne con 380 video pedopornografici: coinvolte minorenni e una madre con bambino

TORINO – Un uomo di 50 anni, residente a Torino e dipendente di una ditta interinale nel settore delle pulizie, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato per possesso e produzione di materiale pedopornografico. Il provvedimento è stato eseguito al termine di un’indagine coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino.

Secondo quanto emerso, l’uomo deteneva circa 380 video pedopornografici, alcuni dei quali commissionati direttamente. I contenuti, altamente sensibili e illegali, erano realizzati mediante sfruttamento sessuale di minori, tra cui ragazze sudamericane e, in almeno un caso, un bambino molto piccolo coinvolto da una giovane madre.

Contenuti realizzati “su richiesta”

L’indagine ha rivelato che il cinquantenne era riuscito a infiltrarsi in una rete di chat illegali, dove si metteva in contatto con minorenni e adulti disposti a produrre contenuti sessualmente espliciti in cambio di denaro. Le analisi forensi sui dispositivi sequestrati hanno portato alla contestazione anche del reato di realizzazione di spettacoli pedopornografici, aggravando ulteriormente il quadro accusatorio.

L’uomo era già stato perquisito lo scorso anno: l’arresto è scattato in seguito a un’ulteriore verifica e conferma dei contenuti detenuti e commissionati.

L’arresto e la detenzione

Al termine dell’operazione, l’uomo è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici, altre persone coinvolte nella produzione dei video e per smantellare la rete internazionale di sfruttamento.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese