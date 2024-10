Un ragazzo di 21 anni è morto in un incidente a Cuneo

CUNEO – Un grave incidente incidente si è verificato all’ora di pranzo sulla statale del colle di Tenda in frazione Ronchi, all’ingresso di Cuneo. Due auto sono entrate in collisione e un ragazzo di 21 anni, Federico Mello di Centallo, è deceduto nonostante i lunghi tentativi di rianimazione. Una seconda persona è rimasta ferita.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. La strada è rimasta chiusa al traffico per due ora.

