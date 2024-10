Muore assalito da un Cinghiale: aveva trovato l’assassino Sacha Chang

VICOFORTE – Si chiama Giuseppe Cappellino il cacciatore morto la scorsa domenica durante una battuta di caccia la scorsa domenica.

Cappellino, 74 anni, risiedeva in una frazione di Mondovì. A seguito di alcuni spari, un cinghiale ha cominciato ad assalire i suoi cani, che ha provato a difendere con il suo bastone. A nulla sono serviti i soccorsi: Cappellino è morto dopo essere stato gravemente ferito alle gambe.

Cappellino, ex dipendente comunale, l’anno scorso ha fatto parte del gruppo di cacciatori che ha trovato Sacha Chang in un bosco: il ragazzo olandese aveva commesso un duplice omicidio a Montaldo Mondovì, per poi fuggire per giorni nei boschi del monregalese.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese