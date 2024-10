Spaccata all’infopoint Emergency di Torino, ufficio messo a soqquadro

TORINO – Spaccata con furto a Torino. Questa volta a essere preso di mira è stato addirittura l’infopoint Emergency Torino, in corso Valdocco 3.

L’ufficio è stato totalmente messo a soqquadro dai ladri, entrati nella notte dopo aver mandato in frantumi il vetro della porta di accesso. Vari i danni.

Tanta anche l’indignazione generale per un furto consumato contro un punto di riferimento nato a Torino per chi vuole conoscere e sostenere Emergency, associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

A denunciare quanto accaduto la pagina social dell’infopoint che scrive:

Ringraziamo tutte le persone che in queste ore hanno dimostrato e stanno dimostrando la loro solidarietà e vicinanza dopo il furto avvenuto questa notte nel nostro Infopoint.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese