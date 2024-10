Automotive, brutte notizie dalla PSA Pipes di Nichelino: licenziati 31 lavoratori

NICHELINO – Non arrivano buone notizie dallo stabilimento PSA Pipes di Nichelino: licenziamento per 31 lavoratori, l’intera forza lavoro, e chiusura dello stabilimento.

È quanto ha comunicato alle organizzazioni sindacali dall’azienda che opera nelle lavorazioni di profilati metallici per il settore automotive. Dalla PSA Pipes, che opera in regime di mono committenza, fanno sapere che le ragioni della chiusura sono legate alla cessazione degli ordini da parte della società cliente, che ha internalizzato le produzioni finora assegnate all’azienda di Nichelino.

Venuti a conoscenza della notizia, i lavoratori si sono riuniti in assemblea e hanno svolto un presidio di protesta ai cancelli dello stabilimento.

“Non è accettabile che un’azienda ancora sana decida di cessare l’attività abbandonando al proprio destino 31 famiglie. Il 25 ottobre all’Api si svolgerà l’incontro che abbiamo richiesto all’azienda, in cui ribadiremo la richiesta di valutare tutte le possibilità alternative alla chiusura, a partire dall’utilizzo degli strumenti a disposizione per tutelare i lavoratori in questa fase molto critica per il comparto”, dichiara Ciro Di Dato, responsabile territoriale per la UILM Torino.

