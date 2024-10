Nel Verbano, un sindaco dice che Halloween è il male offerto all’anima dei bambini

BEURA-CARDEZZA – In una lettera aperta il sindaco Davide Carigi rivolge al paese un appello contro la festa di Halloween.

Secondo il primo cittadino, si tratterebbe di “una controversa ricorrenza che interpretiamo con troppa leggerezza”, per cui i bambini sarebbero obbligati ad emulare figure demoniache ed esoteriche. Il tutto, sempre secondo il sindaco, sarebbe deleterio in quanto lontano dalle radici profondamente cristiane di questo periodo dell’anno, dove si celebra anche il giorno dei morti e la festa di Ognissanti.

I bambini andrebbero dunque incoraggiati a seguire esempi cristiani, allontanandoli da “pratiche e manifestazioni pagane poi, che arrivano da altre culture avulse dalla nostra gloriosa e prestigiosa storia millenaria di cui il nostro paese si può vantare”.

Carigi chiude la lettera dicendo che celebrare Halloween sia come celebrare il demonio: dolcetto o scherzetto, per il sindaco, sarebbe una pratica satanica. Sarebbe quindi bene fare occhio poiché, come dice lui, “con il male non si scherza”.

