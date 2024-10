Alessandria: gattine incinte, cani e volatili in condizioni igieniche disastrose, interviene l’Oipa e denuncia i proprietari

ALESSANDRIA – 8 cani, 2 gatti, un cavallo, 30 volatili e una capra: questi gli animali salvati dal Nucleo delle guardie zoofile Oipa di Alessandria, che li ha trovati in condizioni di degrado igienico-sanitario.

Gli operatori Oipa hanno eseguito le operazioni di ispezione nei giorni scorsi nelle zone vicino ad Alessandria e il risultato è stato che i proprietari degli animali sono stati denunciati per maltrattamento di animali e detenzione incompatibile produttiva di gravi sofferenze.

In particolare i cani sono stati trovati completamente bagnati perchè esposti alla pioggia, costretti a bere e mangiare in ciotole piene di fango. Allo stesso modo il cavallo e la capra erano rinchiusi in un locale non igienico, insieme ai trenta volatili (galline, oche e tacchini). Tutti vivevano in un ambiente pieno di rifiuti e suppellettili abbandonate.

Data l’irreperibilità dei proprietari e lo stato d’emergenza, le guardie zoofile Oipa hanno contatto il magistrato di turno per avere l’autorizzazione ad accedere alla proprietà e, tramite il supporto del sindaco, hanno fatto aprire i cancelli da un fabbro.

Tutti gli animali, tra cui anche due gatte incinte, sono stati sequestrati e trasferiti in diversi rifugi della zona.

