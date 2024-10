Sequestrati 77 kg di droga sull’autostrada A32

SALBERTRAND – Sulla barriera autostradale della Torino-Bardonecchia, all’altezza di Salbertrand, la Polizia Stradale di Torino ha sequestrato 77 chilogrammi di cocaina.

Il carico, suddiviso in 70 confezioni, era nascosto tra vari bancali di carne in un camion diretto per l’Olanda. I due conducenti hanno destato sin da subito sospetti agli agenti per il loro fare agitato e frettoloso. Per questo han deciso di far controllare il camion all’unità cinofila, che ha fiutato immediatamente qualcosa di sospetto nel carico.

I due autisti, 43 e 37 anni, sono stati immediatamente arrestati per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e tradotti nel carcere Lorusso e Cutugno.

