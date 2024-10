Senza patente fugge dai carabinieri e provoca incidente, ferito bimbo di 9 mesi

SAN MAURIZIO CANAVESE – Un uomo di 58 anni ha causato un incidente in cui è rimasto ferito un bambino di 9 mesi nel tentativo di fuggire ai carabinieri. L’episodio è avvenuto a San maurizio Canavese.

L’uomo era senza patente perchè gli era già stata ritirata così, quando si è imbattuto in un controllo dei carabinieri ha deciso di accelerare e fuggire. La sua folle corse si è conclusa poco dopo in un incidente contro un’auto di passaggio a bordo della quale c’era una famiglia con un bambino di 9 mesi sul seggiolino.

Il piccolo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi. L’uomo senza patente è stato arrestato.

