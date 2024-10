Il carro da getto nell’immagine ufficiale del Carnevale di Ivrea 2025: un omaggio agli aranceri

IVREA -Per l’edizione 2025 dello Storico Carnevale di Ivrea, il protagonista dell’immagine ufficiale sarà il carro da getto, un elemento simbolico che segna una continuità con il successo visivo del 2024. Ancora una volta, sarà la Battaglia delle Arance a rappresentare l’anima di questa festa civica eporediese, mettendo in risalto l’energia e il coraggio degli aranceri e delle arancere sui carri, figure centrali e iconiche dell’evento.

L’illustrazione scelta per rappresentare il Carnevale porta la firma di Joey Guidone, illustratore eporediese classe 1985, chiamato a realizzare il manifesto per il terzo anno consecutivo. Un legame, quello tra Guidone e il Carnevale, che si è consolidato nel tempo, dando vita a una vera e propria trilogia artistica. “Questo manifesto – racconta Guidone – è il risultato di una collaborazione con la Fondazione e MCS Media. Sapendo che il tema scelto era il carro da getto, abbiamo riflettuto su come trasmettere un messaggio chiaro e potente, non solo per chi conosce il Carnevale, ma anche per chi lo scopre per la prima volta. Abbiamo cercato di creare un’immagine iconica e immediata, proprio come nel 2024. Per me, come eporediese, è un onore aver chiuso questo ciclo di tre manifesti, e sono orgoglioso all’idea che questi lavori possano trovare posto nelle case degli eporediesi e non solo”.

Il manifesto 2025 punta a un impatto visivo ancora più forte rispetto a quello dello scorso anno. Guidone ha scelto una composizione geometrica che esalta i personaggi in una commistione di colori vivaci, dominati dal rosso dello sfondo. Sotto le tradizionali maschere in cuoio, l’artista ha voluto includere una presenza femminile ben riconoscibile, raffigurata con lunghi capelli sciolti e trecce, rappresentando così la passione condivisa da uomini e donne che animano la celebre battaglia.

Il processo creativo, come sottolineato dal Consigliere della Fondazione con delega alla Comunicazione, Fabio Vaccarono, è stato il frutto di un lavoro collettivo. “La strategia iniziata un anno fa di mettere al centro le Componenti del Carnevale, vera anima della festa, prosegue con questa nuova immagine che celebra gli Aranceri sui Carri da Getto, l’altra metà del cielo della Battaglia delle Arance. Joey Guidone, sull’onda del successo del manifesto 2024, ha saputo interpretare con maestria la passione e l’energia di queste figure, creando un’immagine dal forte impatto iconico. Il risultato sintetizza in modo efficace lo stupore e l’emozione che il nostro Carnevale suscita, attrarre sempre più visitatori da tutto il mondo”.

Lo Storico Carnevale di Ivrea, con la sua Battaglia delle Arance, è un evento unico al mondo, invidiato per la sua straordinaria carica emotiva e visiva. L’edizione 2025 promette di consolidare ulteriormente questa tradizione, rendendo omaggio agli aranceri e al cuore pulsante della festa: la partecipazione collettiva di una città intera, pronta a rivivere un momento di storia e identità.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese