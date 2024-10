Toro-Como finisce 1-0: decide Njie

TORINO – Il Toro vince 1-0 contro il Como nella sesta giornata di Serie A. In casa, nello Stadio Olimpico Grande Torino, si è vista una partita equilibrata: dopo tanti duelli fisici in mezzo al campo, sono gli ospiti a cercare il primo allungo con diversi tiri in porta. Nessuno di questi tuttavia ha messo in difficoltà Milinkovic-Savic. Nel secondo tempo le occasioni per il Como non sono mancate, ma la formazione di Cesc Fàbregas non è riuscita a concretizzare. Alla fine, al 75° minuto, è sbucato il Alieu Njie, classe 2005 entrato dalla panchina, che ha segnato la rete decisiva per il Toro.

