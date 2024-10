Inaugurato il treno turistico Espresso Langhe Monferrato: ora Roma e Alba sono collegate

ALBA – Questa mattina alle 8.20, la stazione di Alba ha accolto il primo treno turistico Espresso Langhe Monferrato, un’iniziativa di Ferrovie dello Stato (Fs) per facilitare il collegamento tra Roma e la regione delle Langhe, in concomitanza con gli eventi enogastronomici autunnali, come la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Il servizio prevede due corse andata e ritorno, in programma per il 25 e 27 ottobre, e il 31 ottobre e 3 novembre, con partenza da Roma Termini il venerdì sera alle 19.57 e arrivo ad Alba il sabato mattina. I passeggeri potranno godere di tre fermate intermedie: Acqui Terme, Nizza e Asti. Il ritorno è previsto alle 19.00, con arrivo a Roma alle 6.33 del mattino seguente.

Ad accogliere i turisti, il sindaco di Alba Alberto Gatto, insieme al vice sindaco e assessore al Turismo Caterina Pasini, all’assessore alla Mobilità urbana e trasporti pubblici Edoardo Fenocchio e al direttore dell’Atl Bruno Bertero. Gatto ha ringraziato Fs per questa preziosa iniziativa, sottolineando l’importanza di collegare la Capitale a una delle manifestazioni culinarie più prestigiose del settore.

