Oropa: rubano il bronzo con l’effige della Medaglia d’oro

OROPA – Un episodio sconcertante ha colpito la comunità di Biella, con il furto avvenuto al cimitero di Oropa. A denunciare l’accaduto è stata la sezione Alpini di Biella, la quale ha segnalato il furto di un prezioso elemento in bronzo raffigurante l’effige della Medaglia d’oro al valore militare del Capitano Costantino Crosa, un eroe della Grande Guerra.

“Nel cimitero di Oropa persone indegne hanno rubato il bronzo con l’effige della Medaglia d’oro al valore militare della Grande Guerra Capitano Costantino Crosa. Una vergogna ed un insulto a chi ha dato la vita per la Patria” hanno commentato i rappresentanti della sezione Alpini.

Proprio in vista della prossima adunata nazionale degli Alpini, programmata dal 9 all’11 maggio, la sezione biellese dell’Ana si trova ora a fronteggiare non solo l’organizzazione di questo importante evento, ma anche la necessità di ripristinare e difendere il valore simbolico di un luogo sacro come il cimitero di Oropa.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese