Un tesoro restituito a Cavaglià dopo 17 anni

BIELLA – Questa mattina, la chiesa parrocchiale di Cavaglià, in provincia di Biella, ha ospitato una cerimonia speciale per la restituzione di un dipinto rubato nel 2006. Grazie all’accurato lavoro del Nucleo tutela del patrimonio culturale dei Carabinieri, il capolavoro è stato ritrovato in una casa d’aste a Roma e riportato nella comunità.

La cerimonia ha visto la partecipazione di figure significative, tra cui il vicario generale monsignor Paolo Boffa Sandalina, il parroco don Adriano Bregolin e il sindaco Mosè Brizi, accompagnati da alcuni membri dell’amministrazione comunale. Durante l’evento, i Carabinieri di Roma hanno consegnato ufficialmente la tela al comitato del rione “Montemaggiore”. Presenti anche il comandante della Compagnia Carabinieri di Biella, tenente colonnello Piera Stornelli, e il luogotenente Mario Salvato della stazione di Cavaglià, a testimonianza dell’importanza del recupero di beni culturali per la comunità.

