Domenica 27 ottobre due gare podistiche a Torino: ecco le linee Gtt che varieranno le corse

TORINO – Quella di domenica 27 ottobre sarà una domenica di sport per il capoluogo piemontese: si tratta delle manifestazioni podistiche “La mezza che vale” e “La dieci che vale”.

La partenza delle manifestazioni avverrà da piazza Vittorio Veneto e l’arrivo in lungo Po Machiavelli; i percorsi interesseranno molte vie, corsi, piazze e ponti delle zone del lungo Po e lungo Dora.

Per questo, nella mattinata di domenica 27 ottobre 2024 varieranno il servizio le linee: 3 – 6 – 8 – 13 – 13N – 15 TRAM – 16 CS – 16 CD– 18 – 19 – 27 – 30 – 50 – 55 – 56 – 68 – 70 – 75 – Venaria Express.

Tutti gli orari delle modifiche temporanee di percorso delle linee potrebbero subire variazioni in funzione dell’andamento delle manifestazioni.

In particolare:

Linea 3. Dalle ore 8.00 alle ore 9.10 effettua deviazione con limitazione di percorso.

Direzione corso Tortona: da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d’Assisi via Bertola, via XX Settembre, corso Regina Margherita.

Direzione Vallette: da corso Regina Margherita segue il percorso normale.

Linea 6. Dalle ore 8.00 alle ore 9.35 effettua deviazione di percorso.

Direzione piazza Carlo Felice: da corso Gabetti deviata in corso Casale, corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Direzione piazza Hermada: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per Corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Casale, corso Gabetti – segue percorso normale.

Linea 8. Dalle ore 8.00 alle ore 9.25 effettua deviazione di percorso.

Solo in direzione via Mezzaluna (San Mauro): da via XX Settembre deviata in corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, lungo Dora Firenze, via Bologna, percorso normale.

Linea 13. Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 effettua deviazione con limitazione di percorso.

Direzione piazza Castello: da via Pietro Micca deviata, via Bertola, via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca.

Direzione piazza Campanella: da via Pietro Micca segue il percorso normale.

Linea 13N. Dalle ore 7.45 alle ore 9.00. SERVIZIO SOSPESO.

Linea 15 TRAM. Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 effettua limitazione di percorso.

Direzione piazza Coriolano: percorso attuale fino in corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina deviata in via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) dove viene limitata e effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 1557 – “Carlina Nord.

Direzione via Brissogne: dal capolinea provvisorio di piazza Carlina prosegue per via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, percorso attuale.

Linea 16 CS. Dalle ore 8.00 alle ore 9.05 effettua deviazione di percorso.

Da corso Massimo d’Azeglio deviata in corso Vittorio Emanule II, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 16 CD. Dalle ore 8.00 alle ore 9.05 effettua deviazione di percorso.

Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.

Linea 18. Dalle ore 8.00 alle ore 9.15 effettua deviazione di percorso.

Direzione piazza Sofia: da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, lungo Dora Firenze, via Bologna, percorso normale.

Direzione piazzale Caio Mario: da corso XI Febbraio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.

Linea 19. Dalle ore 8.00 alle ore 9.45 effettua deviazione di percorso.

Direzione corso Cadore: da via XX Settembre deviata in corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, lungo Dora Firenze, percorso normale fino in via Catania quindi deviata in corso Novara, via Catania, dove viene limitata dopo corso Novara con capolinea provvisorio presso la fermata n. 2085 – “Novara”.

Direzione corso Bolzano: dal capolinea provvisorio di via Catania segue il percorso normale fino in lungo Dora Firenze angolo ponte Rossini da cui prosegue per lungo Dora Firenze, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 27. Dalle ore 8.00 alle ore 9.25 effettua deviazione di percorso.

Direzione via Anglesio: da via XX Settembre deviata in corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, lungo Dora Firenze, via Bologna, corso Palermo, percorso normale.

Direzione via XX Settembre: da corso Palermo deviata in corso Brescia, corso Giulio Cesare, via Milano, percorso attuale.

Linea 30. Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 effettua deviazione con limitazione di percorso.

Direzione corso San Maurizio: da corso Regina Margherita angolo via Fontanesi deviata in corso Farini dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 3594 “Farini Cap” (in comune con la linea 66).

Direzione via Gozzano (Chieri): dal capolinea provvisorio di corso Farini, prosegue per corso Belgio, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 50. Dalle ore 8.00 alle ore 9.15 effettua deviazione di percorso.

Direzione corso XI Febbraio: da corso Emilia angolo corso Giulio Cesare deviata in corso Brescia, ponte Bologna, lungo Dora Savona, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Direzione via delle Querce: da corso Giulio Cesare prosegue per corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 55. Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 effettua deviazione di percorso.

Direzione corso Farini: da corso Matteotti deviata in via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Casale, ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, corso Farini (capolinea).

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da largo Berardi deviata in corso Regina Margherita, corso Casale, corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, percorso normale.

Linea 56. Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 effettua deviazione di percorso.

Direzione largo Tabacchi: da via Pietro Micca deviata in via Bertola, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, piazza Gran Madre, via Lanfranchi, percorso normale.

Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da piazza Gran Madre deviata in corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.

Linea 68. Dalle ore 8.00 alle ore 9.30 circa effettua deviazione di percorso.

Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Casale, ponte Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale.

Direzione via Frejus: da corso Belgio deviata in corso Tortona, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Linea 70. Dalle ore 8.00 alle ore 8.50 effettua limitazione di percorso.

Direzione corso San Maurizio: da corso Moncalieri deviata in piazza Gran Madre dove effettua viene limitata con capolinea provvisorio presso la fermata n° 480 (capolinea della linea 13N).

Direzione piazza Failla (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di piazza Gran Madre prosegue per corso Moncalieri, percorso normale.

Linea 75. Dalle ore 8.00 alle ore 9.35 effettua limitazione di percorso.

Direzione largo Tabacchi: inversione di marcia in corso Novara all’altezza di corso Regio Parco, corso corso Novara, dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata appositamente istituita.

Direzione piazzale Vallette: dal capolinea provvisorio di corso Novara segue il percorso normale.

Venaria Express. Dalle ore 8.30 alle ore 10.15. SERVIZIO SOSPESO.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese