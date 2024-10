Esonda il Bormida e rimangono intrappolati in auto: tragedia sfiorata a Cairo Montenotte

CAIRO MONTENOTTE – Sabato sera rovinato nell’Astigiano: durante una recita del Musical “Valjean“, messo in scena dalla compagnia Golden Ticket, il fiume Bormida è esondato, disseminando il panico tra gli spettatori.

Lo spettacolo è stato interrotto per permettere al pubblico e agli attori di rincasare in sicurezza. Sfortunatamente per gli artisti, però, il rientro si è trasformato in una vera e propria Odissea.

Come ci racconta direttamente Giorgio Menicacci, membro della compagnia, sui social:

La piena del fiume Bormida ci ha travolti a pochi km da Cairo Montenotte. o e Jacopo Jack Siccardi siamo riusciti ad percorrere a piedi 400 metri nell’acqua alta e ad uscire dalla corrente, gli altri sono stati salvati dai pompieri con il canotto. Auto, tastiera ed altra roba andati… Possiamo raccontarla, quindi va bene così.

Segnaliamo che le strade non erano state chiuse nonostante non fossero percorribili, come si può evincere da questo triste racconto.

