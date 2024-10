La Bertram Derthona espugna il campo della Trapani Shark 84-78

Colpo grosso della La Bertram Derthona che espugna il campo della Trapani Shark nella quinta giornata della Serie A Unipol. Dopo Varese arriva la seconda vittoria su due in trasferta in quest’inizio stagione ai danni dell’ambiziosa neopromossa, sconfitta per 84-78.

I tortonesi hanno arginato nel primo tempo le folate dei padroni di casa, il 10-2 a cavallo dell’intervallo lungo indirizza il punteggio dalla parte della Bertram, che dal 46-53 del 23’ non si fa più riprendere. La squadra allenata da Walter De Raffaele risponde colpo su colpo ai tentativi di rimonta di Trapani e sprinta meglio nel finale gestendo di squadra con grande maturità, e una difesa tattica che ha costretto Trapani a tante perse, il prezioso vantaggio arrivato un paio di volte ad un massimo di 9 lunghezze. Prova eccellente di Denegri su entrambi i lati del campo (6 assist e 4 recuperi in 25’) a sopperire i repentini problemi di falli in cabina di regia di Kuhse, i vari Gorham (9 rimbalzi), Biligha (5/7 al tiro), Weems e Vital chirurgici a livello realizzativo nel quarto periodo, dopo che Strautins aveva svolto la parte più grossa come produzione punti (13 dei suoi 15 nel primo tempo).

Sul 75-79 Weems mette dalla media distanza due possessi pieni di distanza a 90” esatti dal termine per il 75-81, sul ribaltamento di fronte arriva la stoppata di Vital sulla penetrazione di Robinson con tanto di recupero del pallone da parte della guardia americana e un prezioso rimbalzo offensivo di Strautins fa guadagnare altri secondi verso la sirena conclusiva. Ne restano solo 6 quando Rossato prova l’ultimo assalto per i siciliani con la tripla del 78-81, ma al rientro dal time-out tortonese Weems può andare in lunetta a 4” dalla fine sul fallo tattico avversario. Il capitano bianconero segna il primo chiudendo di fatto la contesa, arrotondata nel punteggio due secondi dopo dal 2/2 ai liberi di Vital che fissa il +6 conclusivo. La Bertram ottiene così la terza vittoria in quattro gare in campionato in attesa del recupero della trasferta in casa della Virtus Bologna.

Derthona giocherà a Lisbona, martedì l’andata del Girone G di Champions League contro il Benfica.

In campionato il prossimo appuntamento è per domenica 3 novembre con la sfida casalinga contro il Banco di Sardegna Sassari, in programma alle ore 17:30 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

